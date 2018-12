Cavandoli (Lega), nuovo ponte Colorno priorità Governo “Soddisfazione per ok a mio odg”

“Dopo l’approvazione del nostro emendamento alla legge Bilancio per finanziare con 250 milioni di euro la costruzione di nuovi ponti sul Po, arriva dal Governo l’impegno a inserire il nuovo ponte di Casalmaggiore tra gli interventi prioritari e urgenti accogliendo un mio specifico ordine del giorno. Parliamo di un’opera essenziale per la viabilità di collegamento tra Lombardia e Emilia, tra le province di Parma, Cremona e Mantova.

Il ponte è chiuso da oltre un anno con evidenti ripercussioni nella vita dei residenti e sul traffico che, nel frattempo, si è riversato inevitabilmente sul ponte Viadana-Boretto, coevo del ponte di Casalmaggiore. Esprimo dunque grande soddisfazione per questo ulteriore segnale di attenzione concreta verso il territorio e i cittadini”.

Così la deputata della Lega Laura Cavandoli, Segretario della Commissione Finanze della Camera.