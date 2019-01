Per loro un Capodanno a base di marijuana, hashish e cocaina, arrestati dai Carabinieri

Si erano organizzati per festeggiare il Capodanno, non avevano fatto i conti con i Carabinieri.

Due italiani, uno classe 90 originario di Sassuolo e l’altro classe 93 originario di Potenza, sono stati fermati ieri all’altezza di via Pasini dalla pattuglia del radiomobile della compagnia di Parma.

Si erano organizzati per festeggiare il Capodanno in una maniera diversa non sono sfuggiti alla pattuglia che dopo averli perquisiti nella persona ha continuato la perquisizione sul veicolo trovando oltre 160 g di marijuana 20 g di hashish e 10 di cocaina nonchè la somma contante di 200 euro in banconote da piccolo taglio.

La perquisizione a casa consentiva di ritrovare anche un bilancino.

Quindi sicuramente non era una quantitativo conservato solo ad uso personale e i soldi presumibilmente sono provento di attività di spaccio.entrambi censurati e con precedenti specifici si trovano ora gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.