Nuovo intervento di miglioramento sismico per le scuole di Borgotaro

Approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo-esecutivo per il secondo stralcio dei lavori di miglioramento sismico del complesso scolastico “Manara” , sede delle scuole elementari di San Rocco e delle scuole medie del Comune di Borgo Val di Taro.

“Già nel corso dell’estate appena passata , abbiamo realizzato un primo intervento di miglioramento sismico sulle nostre scuole medie, per un impegno di 150.000 euro. “Ora abbiamo stanziato ulteriori 170.000 euro di risorse comunali per proseguire in questo importante intervento di ulteriore miglioramento sismico e messa in sicurezza di questo edificio scolastico. Partendo dagli studi realizzati dall’ Università di Parma sui nostri immobili, abbiamo quindi dato concretezza agli interventi . Le nostre scuole, frequentate da centinaia di studenti, docenti, operatori scolastici e dalle famiglie, sono una priorità assoluta : per questo abbiamo continuato e continuiamo ad investire sul miglioramento strutturale di questi edifici. Interventi che forse sono “meno visibili” di altre cose, ma che per la nostra Amministrazione rappresentano un punto fisso del nostro programma che stiamo attuando , in quanto significano sicurezza per i nostri bambini e per le loro famiglie. ”