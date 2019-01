“I sindaci del PD non vogliono applicare il Decreto Salvini?!



Un motivo in più per non votare una sinistra totalmente fuori dal mondo.

A Fontevivo il decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini sarà applicato con orgoglio, perché tutela la sicurezza di tutti i cittadini perbene e dà più poteri ai Sindaci e alle Forze dell’Ordine!”.

Lo scrive su Facebook il sindaco leghista di Fontevivo Tommaso Fiazza.