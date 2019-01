Festa grande in Corale Verdi per il S. Ilario 2018

Appena dopo Natale, Parma festeggia una ricorrenza importante. La più parmigiana di tutte. Il Santo Patrono, S. Ilario, chiama ad un giorno in cui si ricorda la generosità come cifra del Santo e della città.

Alla Corale Verdi, il 12 Gennaio i parmigiani di tutte le età sono invitati ad una festa in famiglia tra storie, cucina e musica, nel solco delle tradizioni di Parma e della sua gente. Ospite d’onore del palco della Corale sarà lo scrittore per ragazzi Stefano Bordiglioni, il celebre maestro che ha pubblicato decine di libri, offrirà a Parma un lungo racconto di scarpe, scarponi, scarpette e stivali.

Un’avventurosa antologia camminante che pescherà dai classici e dalle avventure nate dalla sua penna divertente e coinvolgente, proposte tra canzoni e risate. Per gli appassionati di cucina l’appuntamento è con Irene Fossa per un corso di cucina particolarmente gustoso: “Scarpetta”. La preparazione di sughi da abbinare alle carni arrosto o al classico carrè di bolliti, alla pasta o così buoni da raccogliere col pane e da portare a casa in simpatici vasetti corredati di ricettario. Per i bimbi dai 6 agli 11 anni CecyCrea la cuoca più dolce che c’è ha preparato “Cioccolato zucchero e cannella…qual è la scarpetta più bella?”.

Un laboratorio di cucina per realizzare i dolcetti a tema della colazione del 13 Gennaio da gustare con tutta la famiglia. Scarpe per tutti i gusti a partire dalle 17. Scarpe per immaginare i passi grandi e piccoli di un nuovo anno appena iniziato promosso alla Corale Verdi da Sinapsi Group e Libreria Voltapagina. Info e prenotazioni 370.3026379.