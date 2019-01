Ladri in azione a Bardi e Bedonia nel giorno della Befana

Ladri in azione a Bardi e Bedonia il giorno della Befana.

Due abitazioni, una a Bardi e l’altra a Bedonia, sono state messe a soqquadro nel pomeriggio da ignoti malviventi. In entrambe le circostanze nulla è stato comunque sottratto. L’ attivazione del 112 da parte dei proprietari ha consentito di spiegare sulle possibili vie di fuga il dispositivo di controllo predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro per garantire la sicurezza nell’ultimo giorno delle festività natalizie.

In particolare, la segnalazione ricevuta è servita a restringere l’area di ricerca di un’autovettura Golf, segnalata nella tarda mattinata dai Carabinieri di Piacenza, con a bordo persone presumibilmente responsabili di un furto. Ed infatti proprio a Bardi, in località Moie, i Carabinieri hanno rinvenuto la macchina in oggetto, risultata rubata e sulla quale erano state apposte targhe contraffatte, all’interno della quale sono stati rinvenuti arnesi da scasso.

In attesa di essere restituito al proprietario, il veicolo è stato sequestrato.