Gruppo Iren: Ireti acquista il 100% di Busseto Servizi

In data odierna Comune di Busseto ha stipulato con IRETI S.p.a., società facente parte del Gruppo IREN, il contratto relativo al trasferimento della proprietà del 100% delle azioni della società Busseto Servizi S.r.l..

Busseto Servizi S.r.l. con sede a Busseto, provincia di Parma, è il gestore del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Busseto con 3.059 punti di riconsegna (p.d.r.) presenti su un totale di 90 km di rete.

IRETI S.p.a. lo scorso 5 ottobre è risultata aggiudicataria dell’asta pubblica bandita dal Comune il 18 luglio con un’offerta di circa 4,1 milioni di euro contro una base d’asta di 3,9 milioni di euro.

Le condizioni contrattuali prevedono il mantenimento in servizio del personale attualmente dipendente, la conservazione di una sede operativa nel centro storico della città, il mantenimento delle condizioni di contratto fino alla prossima gara d’Ambito Territoriale Minimo (ATeM) e l’impegno per Iren a non cedere le quote della società per i successivi 2 anni. Sotto l’aspetto industriale l’operazione risulta essere di assoluta rilevanza per IREN in quanto l’infrastruttura è situata in uno dei principali ATeM di riferimento per il Gruppo di cui Ireti detiene, dopo l’acquisizione, il 77% della rete.