Spinazzola al Parma? Faggiano ha incontrato Paratici della Juve

Ieri il ds del Parma Daniele Faggiano ha incontrato il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici. Le parti si sono incontrate a Palazzo Parigi, quartier generale bianconero, per parlare di alcune idee di mercato corrisposte e del futuro di qualche giovane talento. Lo scrive calciomercato.com.

I nomi sono quelli di Leonardo Spinazzola, arrivato alla Juve in estate dall’Atalanta ma ancora a secco di presenze, che potrebbe andare in Emilia in prestito per giocare con continuità. Discorsi in merito anche ad alcuni giovani bianconeri che piacciono ai Ducali: Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 della Primavera della Juve, ma anche Grigoris Kastanos, centrocampista offensivo cipriota attualmente nei bianconeri Under 23, a lungo seguito dal Parma anche in estate.

Ecco le parole del ds del Parma Daniele Faggiano all’uscita: “Portanova è un giocatore che apprezziamo. Abbiamo parlato di più cose con la Juve. Kucka? Spero manchi poco. Caceres? Manca tantissimo”.