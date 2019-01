Ultrasettantente viaggia contromano in autostrada a Parma: la Polizia lo blocca e gli ritira la patente

Durante la scorsa notte intorno alle ore 5 sono arrivate numerose telefonate al 113 per la segnalare un’autovettura contromano in autostrada.

Più in particolare i conducenti delle autovetture riferivano che un’auto in uscita dall’area di servizio Bastelli, area di servizio che si trova sulla A1 in direzione Milano, aveva imboccato l’autostrada in senso contrario in direzione Bologna.

Sul posto in maniera tempestiva sono giunte due pattuglie della Polizia di Stato, della sezione di Parma, coordinate dalla sala operativa, che, garantendo la massima sicurezza per gli utenti dell’autostrada hanno prontamente fermato l’autovettura che si trovava in contromano.

Le due pattuglie hanno quindi riportato in pochissimi minuti la massima sicurezza sul tratto autostradale A1 km 87 altezza area di servizio Bastelli.

L’uomo che è stato fermato in contromano è un ultrasettantenne rispetto al quale è stata contestata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 176 del codice della strada e conseguentemente gli è stata revocata la patente ed è stato altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per mesi tre e con successiva ordinanza ingiunzione del prefetto gli sarà comminata una sanzione amministrativa non inferiore a 2000 euro.