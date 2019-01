I commenti sul discorso di Pizzarotti. Rainieri: “Spocchioso”. Gambarini: “I soliti discorsi su immigrazione e ambiente”

Intervento del Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, sul discorso del sindaco di Parma per la ricorrenza di Sant’Ilario.

“Un discorso spocchioso di un sindaco che si vuole atteggiare a statista strizzando l’occhio ai radical chic e che tenta maldestramente di mascherare i problemi della città che male amministra. Parma è una realtà che va avanti per la tenacia, il dinamismo e il senso civico dei suoi cittadini ma soffre perchè ha un’amministrazione comunale che non solo non ha un progetto amministrativo serio, ma non risolve nemmeno i problemi di stretta quotidianità dei suoi cittadini. Su tutti quello della sicurezza nemmeno accennato oggi dal primo cittadino e sul quale cerca solo di scaricare responsabilità. Ma è anche vergognoso come insista su un provvedimento iniquo per tantissimi parmigiani come il blocco degli euro 4, spacciandolo per rivoluzionario. Inoltre vuole illudere che Parma capitale della cultura 2020 sarà la soluzione di tutti i problemi. Sarà sicuramente una grande vetrina che i parmgiani meritano per la loro storia e vivacità culturale. Ma dietro la vetrina i guai dei cittadini comuni rischiamo di rimanere se non di peggiorare. Soprattutto se il sindaco continuerà a pensare esclusivamente ad una propria carriera politica nazionale e non ad amministrare la città”.

“Nel giorno di Sant’Ilario vogliamo innanzitutto complimentarci con i premiati che con il loro impegno hanno tenuto alto il vessillo della città. Vogliamo inoltre augurare ai parmigiani un futuro migliore, un futuro in cui la città sia sicura, viva e con servizi funzionanti e accessibili a tutti”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia, commentando il discorso tenuto stamattina dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. “Pizzarotti – prosegue Gambarini – nel suo discorso parla di futuro e di Parma 2020. Lo fa utilizzando le sue ormai note prese di posizione sull’immigrazione e sull’ambiente. Dimentica, purtroppo, che ci stiamo avvicinando a Parma 2020 con una città il cui centro storico è sempre meno accessibile se non pagando costosi balzelli e in cui i negozi chiudono, in cui i treni ad alta velocità non fermano e il cui aeroporto rischia di chiudere e in cui le situazioni di degrado e insicurezza aumentano ogni giorno. Parma 2020 deve essere una grande opportunità per la città di Parma, i suoi abitanti e le sue aziende. Per far sì che ciò avvenga dobbiamo partire dal risolvere i problemi della quotidianità, dallo scrivere un presente migliore che ci porti ad un futuro vicino e lontano ricco di opportunità”.