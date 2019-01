Il centrocampista svolacco Kucka a Parma

Per la Gazzetta dello sport il Parma ha chiuso l’acquisto di Juraj Kucka dal Trabzonspor. Il centrocampista slovacco torna così in Italia a diciotto mesi di distanza dall’addio al Milan.

In giornata i turchi hanno dato il via libera alla cessione del mediano classe 1987, che torna così in Serie A dopo le stagioni vissute con Genoa e appunto Milan. Operazione a titolo definitivo, con Kucka che firmerà nelle prossime ore il contratto fino al 2022.

Un innesto di spessore per D’Aversa e che certifica le ambizioni del Parma di restare nella parte sinistra della classifica. Lo slovacco è atteso già domani in Italia per sostenere le visite mediche (tra domani pomeriggio e martedì mattina) con la società emiliana.