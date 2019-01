Fidenza, Muollo (FdI): “Mi auguro il centrodestra converga sulla candidatura di Aiello”

Fratelli d’Italia di Fidenza, come già detto dal coordinatore provinciale Massimo De Matteis, è al lavoro per contribuire alla costruzione della miglior squadra da presentare alle elezioni comunali a Fidenza del prossimo maggio.

Impegno, come ribadito nel recente comunicato congiunto, a costruire quindi una coalizione con Forza Italia e Lega Nord che dovrà coinvolgere anche l’area civica presente e attiva nella città di Fidenza.

Punto programmatico su cui Fratelli d’Italia chiederà grande attenzione e impegno sarà sicuramente quello sulla politica sociale: nonostante l’apparenza dei giorni di festa (strade belle illuminate, vetrine scintillanti , un po’ di persone in centro..) c’è purtroppo anche chi si reca a prendere anche oggi il pacco alimentare nelle chiese, i tanti fidentini, italiani e stranieri, colpiti dalla crisi economica e dalla perdita di lavoro, chiaro segnale di un progressivo quanto doloroso impoverimento del cosiddetto ceto medio.

L’azione di Fratelli d’Italia sarà volta pertanto a favorire le più opportune ed efficaci politiche di sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà. Altro punto programmatico di valenza prioritaria per Fratelli d’Italia è il perseguimento di serie politiche di sicurezza urbana che è ogni giorno di più minacciata anche nella tranquilla Fidenza.

A titolo personale, ma penso anche a nome di Fratelli d’Italia a livello provinciale, vorrei infine indirizzare un grande “in bocca al lupo” a Daniele Aiello che ha avuto il coraggio di metterci la faccia e di proporsi a candidato sindaco.

Daniele ha la sua idea per Fidenza, personalmente mi auguro che possa essere condivisa dalle forze della coalizione di centro destra, che, come più volte detto è dimostrato, dovrà fare ogni sforzo per realizzare l’alternativa a questa amministrazione sinistra per il governo della città di Fidenza.

Domenico Muollo, coordinatore Comunale Fidenza