Lori (PD): “A Parma in arrivo dalla Regione risorse per gli impianti sportivi”

Prosegue l’impegno della Regione Emilia-Romagna sul versante dello sport che, nella recente trance di finanziamento aggiunge 1 milione e 172 mila euro per il finanziamento di ulteriori 6 progetti già compresi nella graduatoria pubblicata nell’estate 2018.

Complessivamente, gli ulteriori 8,6 milioni permetteranno interventi in 136 Comuni da Piacenza a Rimini, di ampliamento, miglioramento o realizzazione di nuove strutture dedicate a tutte le discipline e all’attività motoria in generale. Risorse che si vanno ad aggiungere ai 30 milioni già impegnati nel 2018.

“Un risultato significativo per la nostra Regione che – afferma la consigliera regionale Barbara Lori – in questi anni ha investito molto nello sport, sia sul versante del rinnovamento e della ristrutturazione del patrimonio sportivo regionale che sul versante dell’attività sportiva come elemento educativo, formativo e sempre più integrativo e sociale, dai bambini e i ragazzi, agli adulti e agli anziani. Un’idea del ruolo dello sport ‘a tutte le età’ che presuppone una larga e capillare diffusioni di impianti. A Parma e provincia saranno finanziati 6 ulteriori progetti di impiantistica sportiva per 1milione e 172mila euro. Al Comune di Tizzano Val di Parma vanno 203 mila euro per i lavori di riqualificazione del centro sportivo in Lagrimone.

Ad Albareto, 147 mila euro per il miglioramento e qualificazione dell’impianto sportivo comunale mediante l’efficientamento energetico, l’accessibilità da parte del personale con disabilità nonché la realizzazione di nuovi spazi attrezzati per attività motorie sportive e il potenziamento delle aree verdi. A Berceto, per l’impianto “Villa Berceto per la salute e lo sport”, va un contributo di circa 404 mila euro per il recupero funzionale, con nuovi impianti attrezzati ed aree verdi collegati ad impianti sportivi di interesse pubblico, consistente nell’ampliamento dell’impianto sportivo esistente. A Langhirano, 163 mila euro per la riqualificazione impianti sportivi polivalenti di Pilastro. Al Comune di Medesano, per l’impianto sportivo “Maniforti”, un contributo di 150 mila euro, che servirà per l’adeguamento dei percorsi pedonali interni e la realizzazione campo in erba sintetica. Infine, al Comune di Bardi vanno 105 mila euro per la qualificazione e il miglioramento del patrimonio impiantistico del vecchio campo sportivo e palestra”.

Gli interventi ammessi a contributo invece nel luglio 2018 sono stati 14. Fra i progetti finanziati: Comune di Fidenza per la riqualificazione del Polo Sportivo “Ballotta”, Comune di Neviano degli Arduini per la costruzione della palestra paralimpica in località Bazzano per promozione dello sport adattato a livello sovracomunale e con finalità scolastiche, riabilitative, di completamento del Centro sportivo esistente e di centro di accoglienza antisismico in caso di calamità naturale. Quello del Comune di Salsomaggiore Terme su intervento di adeguamento del Palazzetto dello sport Palacotonella con annessa riqualificazione energetica 2^ e 3^ stralcio. Quello del Comune di Fontanellato sul Campo Vecchio di via Santi: realizzazione nuovo impianto ludico sportivo, creazione di pista polivalente e campo da calcio in erba; Comune di Parma sul Centro di atletica ‘L.Grossi’: interventi di ristrutturazione tribuna coperta e spogliatoi. Ulteriori interventi nei comuni di Solignano, Fontevivo, Corniglio, Torrile, Traversetolo, Busseto, Sala Baganza, Sissa Trecasali e per l’Unione Bassa Est.