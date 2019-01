Nino Frassica & Los Plaggers Band all’Arena del Sole di Roccabianca

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND

con Nino Frassica

Ivano Girolamo, voce e piano

Umberto Bonasera, voce e chitarra

Natale Pagano, tastiere

Fabrizio Torrisi, sax

Eugenio Genovese, basso

Paolo Bonasera, batteria

una produzione Art Show

Nino Frassica ospite d’eccezione del teatro Arena del Sole di Roccabianca accompagnato dai Los Plaggers, una band formata da cinque raffinati musicisti il cui nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Appuntamento sabato 19 gennaio alle ore 21.15, esauriti in prevendita tutti i biglietti, per un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale guidato dall’imprevedibile artista siciliano. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre” e “Tuca tuca”. Protagonista anche il pubblico che, coinvolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può anche cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70 e agli omaggi a Santana e Battisti. Tutto contribuirà al crearsi di un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’amato Frassica. Per informazioni 339.5612798.

Proseguono le serate musicali del dopoteatro organizzate dal Circolo Arci Faraboli di Roccabianca, in strada Padana, 2. Sabato 19 gennaio saranno la chitarra e la voce di Alex Ricci a dare corpo ad uno spettacolo post-spettacolo all’insegna del divertimento, della buona musica e dell’atmosfera accogliente.