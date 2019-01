Fidenza: continua la distribuzione del kit annuale di sacchetti per la raccolta rifiuti

Continua, a Fidenza, l’apertura dei punti di distribuzione, allestiti dalla San Donnino Multiservizi, per il ritiro della fornitura annuale dei sacchetti necessaria alla raccolta differenziata.

Mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio la distribuzione proseguirà presso la Parrocchia di San Francesco dalle 8 alle 14, mentre sabato 19 gennaio si sposterà a Castione dei Marchesi (Pizzeria “Il caminetto), dalle 14 alle 20. Domenica 20 la distribuzione ricomincerà presso l’oratorio di Bastelli, dalle 8 alle 14.

Il kit comprende i necessari sacchetti per l’organico, l’indifferenziato e la raccolta di vetro-plastica-lattine per tutto il 2019.

Nei primi due giorni di apertura ai cittadini sono stati distribuiti 1769 kit ad utenze domestiche e 84 kit destinati ad utenze commerciali.

A partire dal 13 febbraio, coloro che non avranno ritirato il kit presso i centri di distribuzione preposti, potranno recarsi all’Ufficio Servizi Ambientali in via La Bionda negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30). Sempre all’Ufficio Servizi Ambientali sarà possibile richiedere integrazioni della fornitura di sacchetti per l’organico durante l’anno, nel casi si esaurissero le proprie scorte.

Calendario distribuzione KIT per la raccolta rifiuti

14 e 15 gennaio dalle 14.00 alle 20.00

16 e 17 gennaio dalle 8.00 alle 14.00

PARROCCHIA SAN FRANCESCO

via San Francesco – Fidenza

sabato 19 gennaio dalle 14.00 alle 20.00

PIZZERIA “IL CAMINETTO”

Castione dei Marchesi

domenica 20 gennaio dalle 8.00 alle 14.00

ORATORIO DI BASTELLI

Bastelli

24, 25 e 26 gennaio dalle 8.00 alle 13.00

SALA CIVICA TADDEI

largo Leopardi – Fidenza

domenica 27 gennaio dalle 8.00 alle 14.00

ORATORIO DI SANTA MARGHERITA

Santa Margherita

21, 22, 23 e 28, 29 gennaio dalle 14.00 alle 20.00

CENTRO INTERPARROCCHIALE DI SAN MICHELE

via Carducci – Fidenza

In caso di trasferimento, cessazione di attività o cambio indirizzo è necessario recarsi presso l’Ufficio Servizio Ambientali con i documenti che attestino la nuova situazione (pagamento TARI o chiusura)per effettuare il necessario aggiornamento.