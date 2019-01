I tesori di Parma raccontati: ciclo di incontri in Pilotta

Inizia mercoledì 23 gennaio al Complesso della Pilotta il nuovo ciclo d’incontri “LE CAPITALI DELL’ARTE. I tesori di Parma raccontati” dedicato ad alcuni capolavori che fanno parte del patrimonio artistico culturale di Parma.

Straordinariamente ricca di opere d’arte, tra il XVI ed il XIX secolo, la città fu la splendida capitale del Ducato di Parma e Piacenza, prima con la dinastia dei Farnese e poi con i Borbone e gli Asburgo.

Il ciclo di incontri è composto da sei conferenze aperte al pubblico, a ingresso libero e gratuito, presentate da sei critici d’arte e storici d’eccellenza. Durante la serata, il relatore coinvolto racconta l’opera d’arte, svelandone aneddoti e curiosità, intrecciando la storia del capolavoro con le vicende della città, ricostruendo una trama narrativa che attraversa le epoche storiche.

Gli incontri si terranno al Palazzo della Pilotta tra gennaio e giugno 2019, ogni mercoledì dalle ore 21 alle 22.

A cura di Marco Carminati, storico dell’arte e responsabile delle pagine di arte, design, architettura e beni culturali dell’inserto “Domenica” de Il Sole 24 Ore, che sarà anche il relatore della prima conferenza, il programma prende avvio mercoledì 23 gennaio alle ore 21.00 con un appuntamento dedicato uno dei più celebri capolavori della Galleria Nazionale di Parma, la Scapigliata di Leonardo, di cui si celebrano proprio quest’anno i cinquecento anni dalla morte. Sponsor unico dell’iniziativa AcomeA SGR AcomeA SGR è una Società di Gestione del Risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali, con una lunga esperienza nel settore.

AcomeA SGR sposa una cultura aziendale che poggia sulla sostenibilità, principio imprescindibile da cui partire per poter migliorare la società e l’ambiente in cui viviamo oggi. Per questo motivo, AcomeA riconosce l’importanza e incoraggia la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e sociali volte a favorire il sapere in tutte le sue forme.

Con il progetto “Le Capitali dell’arte. I tesori di Parma raccontati”, AcomeA si impegna a tutelare e promuovere il patrimonio storico e artistico italiano diffondendo tra i cittadini la conoscenza dei capolavori della propria città. Un format collaudato che ha avuto grande successo riscontrando notevole interesse e partecipazione nelle precedenti edizioni di Milano e Genova. Come disse Benjamin Franklin, AcomeA SGR crede fermamente che “l’investimento in conoscenza paghi l’interesse più alto” per lo sviluppo del benessere sociale e della sostenibilità.

Programma



Mercoledì 23 gennaio

Marco Carminati

1519-2019, il V centenario leonardesco: La scapigliata di Leonardo da Vinci



Mercoledì 20 febbraio

Stefano Zuffi

Tra cielo e terra: La Deposizione di Benedetto Antelami



Mercoledì 27 marzo

Valerio Terraroli

Rinascimento fantastico: La Camera della Badessa di Correggio



Mercoledì 17 aprile

Salvatore Settis

Collezionando colossi: Statue Farnesiane tra Roma e Parma



Mercoledì 15 maggio

Guido Beltramini

La repubblica dei monasteri: Il complesso di San Giovanni



Mercoledì 12 giugno

Simone Verde

L’architettura, che spettacolo! Il Teatro Farnese

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesta la prenotazione ma i biglietti per ognuno degli appuntamenti in programma devono essere ritirati presso la biglietteria del Complesso Pilotta a partire dalle 8.30 del giorno precedente fino alle 17.00 del giorno dell’evento. Non sarà possibile accedere senza la presentazione del titolo d’ingresso.

L’accesso alla conferenza sarà consentito a partire dalle ore 20.45 fino alle ore 21.00. Si raccomanda la massima puntualità.