Primi riscontri per il nuovo software XLAW

Sono già alcuni primissimi riscontri tangibili dell’utilità del nuovo software xlaw (leggi).

Oggi pomeriggio nell’ambito dei controlli straordinari del territorio volti a prevenire anche i furti in abitazione, nella zona di competenza della Polizia, ed in particolare nella zona Nord, x law segnalava possibili furti in abitazione.

Pattugliando quella specifica porzione del territorio è stato fermato un atv guidata da tre soggetti rumeni, gravati da un rintraccio poiché qualche settimana prima erano stati segnalati come autori di furti su autovetture.

La Polizia sta procedendo a controlli più specifici sui fermati.