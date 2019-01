Natale in vetrina crociata, una premiazione festosa

La Sala Aurea della Camera di Commercio ha registrato il tutto esaurito giovedì 17 gennaio in occasione della premiazione della sedicesima edizione del concorso “Natale in Vetrina Crociata”, dedicato all’allestimento di vetrine natalizie ispirate alla maglia bianco crociata del Parma Calcio 1913 e ai colori della città; quest’anno i partecipanti sono stati ventuno fra scuole, comunità e cooperative sociali, abbinate ad altrettanti punti vendita cittadini.

Ideato e organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, da Parma Calcio 1913 ed Erreà, il concorso si è avvalso del sostegno di Gazzetta di Parma, Ascom Confcommercio, Comune di Parma, Assessorato Servizi Educativi, Assessorato Attività Commerciali e Assessorato allo Sport. L’associazione sostiene inoltre le attività di Unitalsi, Avis e Anmic.

Coordinato da Fabrizio Pallini, presidente de I Nostri Borghi, l’evento si è aperto con l’esibizione del coro “Verdi Melodie” dell’Istituto Comprensivo Parmigianino, ribattezzato per l’occasione Crociate Melodie”; diretto dal M° Beniamina Carretta, ha scaldato l’atmosfera con l’Inno di Mameli e con l’Inno del Parma animato dall’allegro sventolare di tante bandierine crociate. Fra bis dell’Inno del Parma e prove di tifoseria, sono quindi iniziate le premiazioni insieme alle presenze istituzionali e a Maurizio Trapelli nei panni della maschera “Al Dsèvod”. I vincitori hanno ricevuto buoni acquisto per materiale scolastico, tutti hanno ricevuto in omaggio la maglia crociata e un attestato di partecipazione.

Premio Comunità – Vinto da Unitalsi, abbinata alla Bottega del Mobile; al secondo posto Villa Santa Maria con la Farmacia Mantovani, al terzo I girasoli con la vetrina allestita nella propria sede.

Premio Poesia e prosa – Il concorso incentiva l’uso del vernacolo come valore da mantenere, e anche quest’anno ha ottenuto una calorosa partecipazione. Al primo posto si è classificata la scuola primaria Corazza abbinata alla cartoleria Salsi, seconde classificate le classi della scuola secondaria Puccini abbiata alla salumeria Gianni, terzi a pari merito la scuola primaria San Benedetto (negozio Umami) e il liceo Bertolucci (Setti abbigliamento). Enrico Maletti, esperto di dialetto parmigiano, ha letto i componimenti premiati.

Premio giuria Artistica – Primo posto per la scuola primaria Micheli, abbinata alla sanitaria Baialuna, seguita al secondo posto dalla scuola primaria Maria Luigia (City Center) e al terzo posto dal Convitto Maria Luigia (Foto Medici).

Premio giuria Popolare – I coupon pubblicati sulla Gazzetta di Parma hanno dato netta preferenza alla scuola primaria Don Milani, abbinata alla camiceria Sestito, seguita dalla scuola materna Santa Teresa del Bambin Gesù (Bar Crocetta) e dalla scuola primaria Palli (negozio di musica Rolli).

Premi speciali – Premio “Ecologia e riciclo” alla scuola media Pelacani di Noceto (vetrina del ristorante Pianetino) e Premio Simpatia all’istituto La Salle (vetrina del negozio di calzature La moderna).

Tante le gradite presenze del Parma Calcio 1913: oltre all’Amministratore Delegato e Direttore Revenue Luca Carra, al PR Giuseppe Squarcia e al responsabile della comunicazione Nicolò Fabris, hanno partecipato in rappresentanza delle squadre femminili la Team Manager Cristina Romanini, il capitano della Formazione Juniores Under 19 Eleonora Ceci e il responsabile della comunicazione per le squadre giovanili e femminili Gabriele Majo. Presenti per le tifoserie Corrado Marvasi e Ivo Dalla Bona.

L’Ascom ha partecipato come sempre con l’indispensabile vicedirettrice Cristina Mazza.

L’evento si è concluso con i ringraziamenti da parte di Fabrizio Pallini a tutti i partecipanti, alla giuria, a tutti i collaboratori: Franco Saccò, gli sponsor Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, Poliambulatorio Maria Luigia, Sanitaria Baialuna, Galloni costruzioni, Archimmagine, Cartoleria Gommapane, Snupy e Cerb.