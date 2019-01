Il candidato sindaco di Colorno Padovani si presenta: “La mia sarà una lista civica, che cerca alleanze ma non simboli di partito. Ecco i temi del programma”

E’ stato un debutto con sala piena quello di Alberto Padovani, candidato sindaco civico alle prossime elezioni comunali di Colorno, conosciuto in paese avendo ricoperto in passato i ruoli di consigliere e assessore comunali.

Ieri al Vicolo StrettoPub Padovani ha presentato di Colorno Lab 2019, il laboratorio che da più di un mese sta elaborando una proposta politica che si concretizzerà in una lista elettorale.

“ColornoLab2019 è un progetto pienamente civico, che ha l’obiettivo di costruire, con un metodo partecipato, un programma e una proposta credibili per le elezioni amministrative prossime. Colorno è un Paese con una storia prestigiosa dietro le spalle: allo stesso tempo è un Paese che ha bisogno di rilancio, di stima rinnovata, in sintesi di credere nelle proprie risorse. L’orgoglio di essere colornese è qualcosa da riscoprire e mettere al centro della proposta, in modo aperto e positivo” esordisce Padovani.

“Lista civile dunque, che ha come primo riferimento la Costituzione Italiana, ovvero la Carta dei Valori del nostro essere Cittadini Colornesi” precisa. “Coerentemente con la Carta Costituzionale, questa proposta non prende in considerazione le ideologie di estrema destra e di estrema sinistra: nessun dialogo può essere aperto con chi orienta il proprio sguardo al secolo scorso, in modo nostalgico. Il terzo e ultimo paletto riguarda un no secco e preciso ad ogni atteggiamento razzista, o di discriminazione di genere o verso chi professa fedi, idee, valori diversi dai propri.”

Dopo aver esposto i punti fondamentali del programma che saranno sviluppati nei prossimi mesi, Padovani ha risposto alle numerose domande del pubblico. Immancabile la domanda sulle alleanze: “La mia non è una candidatura di testimonianza. Voglio andare fino in fondo e vincere. Pertanto cercherò di stringere alleanze ma posso già dire che non mi accosterò a simboli di partito. A Colorno c’è stata per troppi anni un’impostazione fortemente partitica che ha prodotto effetti negativi… alcune incrostazioni devono essere rimosse” ha aggiunto Padovani, alludendo ai socialisti che da tempo governano il paese insieme al Pd.

La serata si è conclusa rimandando ai prossimi appuntamenti del Laboratori che sono stati già calendarizzati.







