Comune di Traversetolo: 1,5 milioni di euro per il sociale

Oltre un milione e 500 mila euro per i servizi sociali, con un incremento degli investimenti per quelli rivolti a anziani e persone con disabilità. Si presenta così il bilancio del comune di Traversetolo nella sua parte “sociale”, per garantire, anche nel 2019, interventi socio-assistenziali e socio-sanitari di alto livello a minori, famiglie, adulti in difficoltà, disabili, anziani. Nell’anno da poco terminato, ne hanno beneficiato complessivamente 625 persone.

“Abbiamo cercato di mantenere la quantità e la qualità dei servizi esistenti, ponendo ancora più attenzione, e quindi risorse, alle fasce più fragili e che sono in aumento, gli anziani e i disabili”, commenta l’assessore competente, Miriam Amatore. Che aggiunge: “Lo sforzo rimane sempre grande su tutte le tipologie di servizi, alcuni dei quali, come quelli dedicati ai minori, hanno dei costi piuttosto alti”. “Riusciamo a garantire ciò – conclude – attraverso Pedemontana sociale, l’azienda del welfare di cui fanno parte i cinque comuni dell’Unione”.

Per la precisione, gli investimenti ammontano a un milione e 541 mila euro; nel 2018 erano un milione e 525 mila.

Più nel dettaglio, 287 mila euro sono destinati ad assistere 52 persone con disabilità, 357 mila per l’assistenza di 270 minori in carico, 174 mila per quella rivolta a 265 anziani, 65 mila per contributi economici di vario genere ai cittadini, 70 mila per il progetto del Taxi sociale e 29 mila per progetti speciali: tra questi, la socializzazione per i disabili, l’accoglienza per le donne, l’assistenza alimentare.

Per quanto riguarda i disabili, costi significativi sono rappresentati dall’avviamento al lavoro e dall’assistenza domiciliare educativa; per gli anziani, è consistente l’investimento comunale nei servizi di assistenza domiciliare, nell’integrazione delle rette della casa protetta, nella gestione del centro diurno.

Le risorse a bilancio vanno integrate con il Fondo regionale della non autosufficienza, che interviene a livello distrettuale abbattendo i costi dei servizi.

A portare avanti tutta l’attività è il personale dell’azienda, sul quale, a Traversetolo, si investiranno 506 mila euro.

L’impegno dell’amministrazione per il benessere dei cittadini più anziani è testimoniato anche dall’importante novità che, dalla prossima primavera, interesserà il territorio, e cioè l’apertura del nuovo centro diurno, e socio-occupazionale, in via di ultimazione nei locali di proprietà del comune nell’area del Lido Valtermina. La struttura ha un costo di oltre 345 mila euro, di cui più di 172 mila da contributo della Regione Emilia – Romagna. Importante il doppio finanziamento elargito da Fondazione Cariparma: 50 mila euro per contribuire a realizzare la struttura nel suo complesso e altri 50 mila per cofinanziare gli arredi.