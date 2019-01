Congresso Pd, risultati parziali in Emilia Romagna: Zingaretti al 52%

La Commissione Regionale Congresso rende noto che sono 375 le assemblee di circolo che si sono svolte finora in Emilia-Romagna per il voto riservato agli iscritti per l’elezione della Convenzione nazionale del Congresso 2019.

Gli iscritti al PD che si sono recati al voto in Emilia-Romagna sono 12.273

Questi i risultati dello spoglio:

Roberto Giachetti ha ricevuto 1555 voti pari al 12,67%

Maurizio Martina ha ricevuto 3918 voti pari al 31,92%

Francesco Boccia ha ricevuto 80 voti pari al 0,65 %

Nicola Zingaretti ha ricevuto 6400 voti pari al 52,14%

Dario Corallo ha ricevuto 96 voti pari al 0,78%

Maria Saladino ha ricevuto 120 voti pari al 0,94%

Bianche 64

Nulle 40