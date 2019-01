L’Oltretorrente di Antonio Mascolo in un libro fotografico

Etc. Fotografia&Oltre, la rassegna dell’associazione di documentazione sociale Le Giraffe, torna a Chourmo Enolibreria al civico 56 di Strada Imbriani, con la sua prima edizione straordinaria del 2019, organizzata in collaborazione con Chourmo e Witness Journal.

Venerdì 25 gennaio, dalle 18.30, nel cuore dell’Oltretorrente, il giornalista Antonio Mascolo firmerà le copie del suo nuovo libro fotografico, “Oltre il torrente Parma. Fotografie e storie di un quartiere”, a fianco della proiezione in loop di gran parte degli scatti che non sono entrati nell’opera editoriale pubblicata dalla Nuova Editrice Berti. Tra il 2017 e il 2018 l’autore ha raccontato attraverso fotografie la vita quotidiana dell’Oltretorrente focalizzandone le mutazioni e gli elementi quasi impercettibili ma carichi di senso. Nel volume le immagini sono accompagnate da testi di Gabriele Balestrazzi, Davide Barilli, Roberto Camurri, Guido Conti, Antonio Mascolo, Roberto Spocci, Valerio Varesi, Gianluca Zurlini, Margherita Becchetti e William Gambetta.

Antonio Mascolo, dopo quindici anni come critico teatrale e cronista alla Gazzetta di Parma, ha diretto per vent’anni la Gazzetta di Modena e nel 2008 ha fondato il sito www.parma.repubblica.it che ha lasciato nel febbraio 2017.

Tra le sue avventure degne di nota quarantacinque giorni a piedi in Etiopia sulle orme dell’esploratore parmigiano Vittorio Bottego, in Australia al seguito di Azzurra, alla scoperta della regina d’Africa Ketty Bonazza per l’Europeo. Su repubblica.it ha pubblicato reportage anche fotografici tra i quali l’americanizzazione di Cuba e un itinerario tra murales e proteste seguendo il muro di 800 km che divide Israele dalla Palestina.

Per Mascolo la macchina fotografica è la compagna quasi fedele di oltre quarant’anni di parole, a volte impugnata come grandangolo, a volte come lente d’ingrandimento. Dal silenzio allo storytelling forse è la curiosità che guida la scelta delle storie trasformate in immagini e in racconti.