Viaggio nel mistero delle Cattedrali Gotiche. Ciclo di incontri a Parma

Grazie al progetto di una equipe di appassionati e studiosi dell’affascinante stile architettonico gotico, in città arriva il ciclo di incontri “Viaggio nel mistero delle Catterali Gotiche”, patrocinato dal Comune di Parma, in cui sarà possibile “viaggiare”all’interno degli imponenti monumenti sacri che hanno caratterizzato quasi due secoli di storia tra il XII e il XIII secolo, trasformando l’austera semplicità della chiesa romanica in templi di luce.

L’Associazione Archeosofica organizza quattro incontri a partire dal 2 febbraio, che si terranno ogni sabato del mese alle ore 17.00 presso l’Auditorium Toscanini, in via Cuneo, quartiere San Leonardo. Quattro incontri per lasciarsi incantare dalle suggestive architetture gotiche assaporando con un viaggio virtuale (che alla fine della rassegna potrà essere anche reale) le più famose e affascinanti Cattedrali e Basiliche francesi.

Le imponenti Cattedrali gotiche sono vette stagliate verso l’infinito, come prolungamenti terreni proiettati verso l’eternità. Templi di luce rivolti verso il cielo in spirituale contemplazione della grandiosità divina, le cattedrali gotiche aprono un dialogo particolare tra l’uomo e Dio, tra cittadini e ricerca della verità. Sono luoghi sacri in cui si mescolano luce, colore e imponente sontuosa bellezza a opera dell’uomo. Raccontano i misteri dell’invisibile attraverso i linguaggi di tutte le arti a servizio della religione.Grazie all’associazione Archeosofica e la sua equipe di esperti, sarà quindi possibile un viaggio storico e filosofico dentro ogni opera, diviso tra i vari incontri a Parma, in cui si ascolterà una ricostruzione scientifica e dettagliata dei simboli e dei gesti mai casuali che hanno contribuito a determinare questo racconto culturale e religioso dal profondo fascino misterioso.

Date e appuntamenti all’Auditorium Toscanini di via Cuneo:

Sabato 2 febbraio alle ore 17.00, “Gotico, mistero del Medioevo” a cura diMatteo De Benedetti, studioso e appassionato di storia medievale svelerà tutte le curiosità sulla Basilica di Saint Denis.

Sabato 9 febbraio alle ore 17.00, “Cattedrale gotica, forme indelebili di un mistero” a cura di Jenny Gallo, laureata in filosofia e appassionata di storia e arte, che si concentrerà sul fascino del “Mistero” nella storia andando a ripercorrere le caratteristiche della Cattedrale di Reims, della Cattedrale di Notre-Dame De Chartres e della Basilica di Saint Denis.

Sabato 16 febbraio alle ore 17.00, “La Cattedrale gotica, ordine di misura e luce” a cura di Gioni Chiocchetti, progettista con la passione per l’architettura sacra e la geometria simbolica, che ci porterà a scoprire i tracciati costruttivi delle imponenti Cattedrale di Notre-Dame De Chartres, Cattedrale di Reims e Cattedrale di Amiens.

A conclusione del ciclo di incontri, ci sarà un ultimo appuntamento a Parma il 23 febbraio sempre alle ore 17, dove verrà presentata la possibilità di visitare e osservare dal vivo la perfezione di queste opere. Gli interessati, infatti, potranno partecipare ad aprile a un tour di tre giorni per la Francia, che permetterà di respirare la magia di alcune tra le Cattedrali presentate nel ciclo di conferenze. Parigi, Reims e Chartres saranno le tappe di un viaggio che promette di lasciare a fiato sospeso tra le bellezze delle guglie e i colori delle vetrate gotiche.

Il progetto dell’Associazione Archeosofica è attivo in tutta Italia e questi cicli di incontri a ingresso libero si terranno anche in altre città. Nei prossimi due mesi sarà presente in particolare anche a Reggio Emilia, Bologna, Genova, Savona e poi a Casale Monferrato, Torino e Asti.