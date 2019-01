1999-2019, vent’anni senza Fabrizio: “De André 2.0” in concerto al Campus Industry Music

Venerdì 25 gennaio il palco del Campus Industry Music abbassa le luci e crea un’atmosfera raccolta per il tributo a Fabrizio De André con il concerto di De André 2.0. Apertura porte 21.00, inizio live 22.30. Prevendita 10€ + dp: http://bit.ly/DeAndré20Parma. Biglietti disponibili anche in cassa la sera dell’evento a 10€.

Dopo le tappe di grande successo a Milano, Torino, Treviso e Bologna, la band porta anche a Parma il suo spettacolo in ricordo di Faber, per ripercorrere insieme la carriera di questo cantautore straordinario.

La formazione è composta da Fabrizio Pollio, ex frontman del gruppo alt-rock “Io?Drama”, e i due amici che con lui hanno diviso buona parte della carriera musicale, Mamo Iodrums (batteria) e Giuseppe Magnelli (chitarre), membri anche loro degli Io? Drama.

Si uniscono a questo trio il basso di Eros Paolini e, non da ultimo, la voce e la chitarra di Teo Manzo, vincitore nel dicembre 2016 del Premio Fabrizio De André per la Poesia.

Quello che viene proposto dal gruppo non è l’imitazione di un artista inarrivabile come De André, ma una vera e propria reinterpretazione, che si prende anche dei rischi, espressivamente parlando. Le voci di Pollio e Teo Manzo si armonizzano e si rincorrono nei vari brani della scaletta, senza mai scadere nel facile scimmiottamento.

È una notte per emozionarsi e ricordare insieme uno dei pochi artisti che ha saputo far innamorare tutte le generazioni. Uno spettacolo dove le canzoni si mescolano a immagini e testi per sfociare in un’unica, grande poesia.