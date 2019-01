Cavandoli (Lega): “In manovra 960 milioni per Bonus Nido che passa da 1.000 a 1.500 euro”

“In Italia oggi si fanno pochi figli: per alcuni la soluzione è sostituirli con i migranti, per noi è sostenere le famiglie nella loro battaglia quotidiana. Con la manovra di bilancio per il 2019 vengono aumentate le risorse per gli asili nido e le baby sitter, il bonus bebè, la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, passiamo dalle parole ai fatti”, spiega la parlamentare parmigiana della Lega Laura Cavandoli.

“Con la manovra varata – prosegue l’esponente del Carroccio – abbiamo aumentato il bonus asilo nido Inps da 1.000 a 1.500 euro all’anno con un investimento di 960 milioni di euro nei prossimi tre anni, abbiamo aggiunto 100 milioni di euro al Fondo per le Politiche Familiari e confermato il Bonus Bebè con 390 milioni di euro per il ‘Premio alla nascita’ che garantisce ad ogni famiglia 800 euro alla nascita o all’adozione di minore. Ma la novità di quest’anno è che il Bonus Bebè viene aumentato del 20% in caso di nascita di fratellini o sorelline, aiutando quindi le famiglie che vogliono crescere anche numericamente”.

“In tema di conciliazione famiglia-lavoro – aggiunge la parlamentare parmigiana – il Governo ha stanziato 62,5 milioni di euro per il congedo di paternità che viene portato a 5 giorni, oltre a un giorno facoltativo, e sono state introdotte più opportunità con lo smart working con priorità per le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità o per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità che necessitino di assistenza permanente, continuativa e globale. Infine è stata varata la nuova carta Famiglia con incentivi, agevolazioni, sconti e risorse stanziate ad hoc.”.

“Sono una madre che lavora – conclude la Cavandoli – e so bene che in Italia ancora oggi è difficile fare sia l’una che l’altra cosa. Per questo sono fiera dell’impegno del Governo a sostegno delle famiglie, una promessa mantenuta”.