Congresso iscritti Pd in provincia di Parma: vince Zingaretti (50%)

Si sono svolte regolarmente 49 assemblee di circolo in tutta la provincia nelle quali iscritti ed elettori del Partito Democratico hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle proposte programmatiche dei sei candidati alla Segreteria Nazionale: Roberto Giachetti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Dario Corallo e Maria Saladino. L’unica assemblea congressuale che non si è ancora svolta è quella del Circolo di Colorno che si terrà il 27 gennaio, a seguito del rinvio dovuto all’improvvisa scomparsa della sua Segretaria Donatella Censori.

Al netto del circolo di Colorno, ad oggi hanno partecipato al voto nei circoli 1.139 iscritti al PD.

I risultati conseguiti da ciascun candidato sono i seguenti:

Roberto Giachetti: 156 voti 13,81 %

Maurizio Martina: 378 voti 33,45 %

Francesco Boccia: 8 voti 0,71 %

Nicola Zingaretti: 560 voti 49,56 %

Dario Corallo: 17 voti 1,50 %

Maria Saladino: 11 voti 0,97 %

(l’ordine è quello risultante dal sorteggio della commissione nazionale).

Il 3 febbraio si svolgerà a Roma la Convenzione Nazionale la quale, sulla base del risultato elettorale del voto nei circoli, individuerà i tre candidati che avendo ottenuto il maggior numero di voti competeranno per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico alle elezioni primarie che si terranno il 3 marzo 2019.

“Ancora una volta il Partito Democratico ha messo in campo un esercizio di partecipazione e coinvolgimento della “base” che non ha eguali nelle altre forze politiche. Centinaia di iscritti hanno contribuito al dibattito congressuale con idee e proposte che andranno ad arricchire la piattaforma programmatica dei singoli candidati. Tra pochi giorni prenderà il via l’organizzazione delle elezioni primarie: il nostro obiettivo è portare tante persone al voto il 3 marzo per ridare forza al PD e all’alternativa al governo di Lega e Movimento 5 Stelle”, così Gabriella Corsaro, presidente della Commissione Provinciale per il Congresso di Parma