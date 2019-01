Marocchi: “Presto presenteremo il programma e la lista per le comunali di Colorno”

Dopo Alberto Padovani, da qualche settimana anche Pietro Marocchi, già presidente del Comitato per il No al referendum per la fusione tra i Comuni di Colorno e Torrile, si è candidato a sindaco di Colorno.

Nella presentazione della sua candidatura scrive: “Colorno in passato era conosciuto perchè sede del Manicomio, dopo la sua chiusura ha iniziato ad essere famoso per la “ Reggia”.

In un futuro, neanche troppo lontano, vorrei che Colorno diventasse un paese dove si vive bene perchè sicuro, pulito e accogliente.

Tutti i programmi elettorali si assomigliano un po’, quelli delle liste che si sono presentate nel 2014 e sarà così anche per le elezioni del 26 Maggio.

Promesse elettorali… fin quando ognuno di noi, prima come persona che come elettore, pretenderà programmi realizzabili e metodologie condivise!

Programmi che mettano al centro la qualità della vita delle persone, che sappiano affiancare ai grandi eventi iniziative, magari più piccole ma continuative e, soprattutto, condivise.

Un paese sicuro è, prima di tutto, un paese fruibile.

Un paese pulito è più fruibile per i suoi cittadini, e saprà sicuramente accogliere i turisti. La Reggia è il luogo di maggior attrazione turistica, ma è necessario promuovere l’intero territorio.

Un paese dove i cittadini possono realmente influire sulle scelte dell’Amministrazione ritrova il suo normale senso di comunità.

Un paese dove famiglia, scuola e amministrazione collaborino alla crescita dei nostri figli e nipoti perchè loro che domani saranno al nostro posto.

E’ questo il progetto che come candidato Sindaco ritengo prioritario, fare di Colorno un paese “ normale “

Se poi nei programmi ci sono anche progetti per il recupero dei monumenti saranno la ciliegina sulla torta che renderà Colorno più appettibile.

Alcune ciliegine tipo “ il sostegno all’ occupazione “. Valutare l’ opportunità di un Ufficio territoriale che, in collaborazione con le Associazioni di categoria ( UPI e Associazioni Artigiane ) Sigle Sindacali e con le imprese del territorio, si interessi del collocamento al lavoro sia per i giovani sia per chi si trovasse in difficoltà lavorative

POLITICHE GIOVANILI

Valutare la possibilità, insieme al personale scolastico, di istituire il “ Consiglio Comunale dei Ragazzi “ composto dai rappresentanti delle ultime due classi delle elementari e dalle classi delle medie.

Oltre ai giovani colornesi assume importanza la presenza di giovani italiani e stranieri che frequentano i corsi di ALMA. Ritengo quindi importante mantenere un costante contatto con ALMA, oltre che per la visibilità che questa scuola dà a Colorno, anche per comprendere le esigenze degli allievi.



POLIZA MUNICIPALE E SICUREZZA

Mantenere il Corpo della Polizia Municipale in Unione valutando la possibilità di aumentare la presenza degli Agenti sul territorio.

Istituzione dei Volontari della sicurezza. Bando aperto a tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti, previo corso di 20 ore, tenuto dal Comandante della Polizia Municipale, verranno adibiti a controllo del paese e saranno dotati di mezzi atti al loro servizio. Non potranno elevare contravvenzioni, ma abilitati a segnalazioni ufficiali anche tramite riprese fotografiche.

AMBIENTE, TERRITORIO

Tutti sappiamo quanto i cambiamenti climatici stiano producendo episodi metereologici estremi, per questo penso che si dovrebbe incentivare l’ utilizzo di energie alternative come i pannelli fotovoltaici che potrebbero sostituire quelle coperture in amianto che ancora sussistono nel nostro territorio. Un territorio da salvaguardare e da difenderlo da insediamenti industriali che possono incidere negativamente sula vita di tutti noi.



Su questi temi insieme ad un gruppo di persone che hanno aderito al progetto della lista stiamo lavorando e molto presto inviteremo i Cittadini di Colorno alla presentazione del programma e della lista.

Pietro Marocchi