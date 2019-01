Pagamenti: per la Provincia di Parma tempi record (19 giorni)

Sul tema annoso dei ritardi nei pagamenti ai fornitori della Pubblica amministrazione, la Provincia di Parma è in netta controtendenza: l’ente di Palazzo Giordani nel 2018 ha liquidato i pagamenti in media in soli 19 giorni dall’arrivo delle fatture contro i 30 richiesti dalla normativa.

Lo rileva la Piattaforma nazionale di certificazione dei crediti, che ha elaborato i dati riferiti alle fatture emesse a carico delle amministrazioni provinciali tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018.

La Provincia di Parma è particolarmente virtuosa: in ambito nazionale la media di pagamento delle Province italiane è di 36 giorni, quelle dell’Emilia hanno tempi medi di pagamento di 28 giorni.

Soddisfazione per questo risultato esprime il Presidente della Provincia Diego Rossi:”Abbiamo preso in carico una situazione ben gestita, che speriamo di migliorare ancora – afferma – La Provincia gestisce ancora un bilancio di più di 70 milioni di euro l’anno. La tempestività dei pagamenti ha un’incidenza positiva diretta, in particolare per le piccole e medie imprese del territorio che forniscono servizi per l’Ente.”