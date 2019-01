Parma al Forum Internazionale della Gastronomia di Macao

Tre intense giornate di lavoro in cui le città UNESCO riunite a Macao, insieme ad esperti e professionisti provenienti da 21 delle 26 Città Creative per la Gastronomia, si sono confrontate sui temi legati alla rete Unesco e hanno condiviso le buone pratiche e le esperienze attuate nelle proprie città.

Un importante momento per parlare dei temi legati alla gastronomia e di contaminazione fra culture culinarie riconosciute come eccellenze nel mondo. Parma è stata chiamata a coordinare il Forum proprio per il suo ruolo di regia del network delle città UNESCO.

L’assessore Cristiano Casa ha presentato il modello che ha portato a Parma Città della Gastronomia, un metodo virtuoso di collaborazioni tra pubblico e privato.

“Siamo molto soddisfatti di come la nostra città sia attiva all’interno di questo processo che la porterà ad essere sempre più internazionale. Nel meeting di Macao abbiamo avuto una ulteriore conferma di come la nostra città, con la designazione UNESCO a Città Creativa della Gastronomia, abbia avviato un importante percorso di city branding e di governance locale. Abbiamo presentato un progetto concreto per rispondere a un obiettivo dell’agenda 2020 che avvieremo e siamo stati molto apprezzati. E’ stata una bella occasione per condividere i percorsi che portiamo avanti insieme alle realtà del territorio con il costante supporto del Consorzio di Parma Quality Restaurants rappresentato in questa occasione dall’ambasciatrice del gusto Maria Amalia Anedda che ha raccontato i nostri sapori in uno show cooking molto gradito” ha commentato l’assessore Cristiano Casa.

Parma e i prodotti del nostro territorio sono stati i protagonisti tra le eccellenze enogastronomiche di tutto il mondo riunite al Forum Internazionale della Gastronomia. Gennaio è il mese in cui Macao diventa il centro del mondo culinario e a questo momento partecipano esperti, cuochi e altri professionisti culinari. A questo appuntamento non potevano mancare le degustazioni e le preparazioni delle Città Creative della Gastronomia UNESCO che si sono date appuntamento per presentare i propri piatti. Un vero spettacolo di cucina per tutti i buongustai. Momento culminante del Forum è stata la dimostrazione culinaria con degustazione.