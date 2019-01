Elisabetta Isi è il nuovo commissario comunale di Forza Italia. Lo annuncia il commissario provinciale Francesca Gambarini.

“Abbiamo intenzione di radicarci sempre di più in città e lavorare, insieme agli alleati di centrodestra, per costruire una vera alternativa a Pizzarotti e alla sinistra, che oramai sono la stessa cosa – spiega Gambarini – . Abbiamo scelto per guidare il partito a Parma Elisabetta Isi. Si tratta di una persona che conosce molto bene la città e le sue problematiche che saprà dare un importante contributo al nostro territorio in termini di idee e proposte e, inoltre, di ascolto dei cittadini. A Elisabetta auguro buon lavoro, ci sarà tanto da fare, ma so che insieme lo faremo nel modo migliore”.

Elisabetta Isi, che ha lavorato come subagente assicurativo per una nota compagnia e come addetta al marketing per associazioni di categoria, è stata in passato consigliere di quartiere e torna alla politica attiva dopo diversi anni di “pausa”.

“Ringrazio Francesca e tutti gli amici di Forza Italia per l’importante ruolo che mi è stato affidato – commenta Isi – . Penso sia necessario partire dall’analisi delle problematiche del territorio di Parma e dalle possibili soluzioni per guardare al futuro con l’obiettivo di far ritornare Parma ad essere una città modello in Europa. Stiamo anche individuando i componenti del coordinamento comunale: per me sarà molto importante il confronto continuo con loro e con tutti coloro che vorranno portare un’idea per migliorare Parma”. A breve sarà resa nota la squadra completa.