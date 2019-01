Nuovi progetti in arrivo nella nostra città grazie ad una preziosa collaborazione con Nicoletta Mantovani di Fondazione Pavarotti

Il Sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore all’Educazione Ines Seletti hanno incontrato Nicoletta Mantovani di Fondazione Pavarotti, il Direttore del Conservatorio Arrigo Boito Riccardo Ceni, Isotta Cortesi e la Marchesa Dalla Rosa Prati dell’Associazione Sostenitori del Teatro Regio.

Un primo incontro volto a concretizzare una collaborazione con Fondazione Pavarotti che intende realizzare, con la nostra città, un progetto che coinvolga le scuole e i giovani. La musica e Parma Capitale della Cultura 2020 sono stati i temi su cui il tavolo ha iniziato a lavorare.

“Ci saranno novità importanti, abbiamo iniziato un percorso di collaborazione davvero prezioso. Avere la Fondazione Pavarotti e l’Associazione Sostenitori del Teatro Regio come nostri partner ci rende orgogliosi e sarà un valore aggiunto per i nostri ragazzi. Abbiamo rimesso in campo il ‘metodo Parma’: pubblico e privato uniti per raggiungere grandi traguardi” ha commentato l’assessore Seletti.