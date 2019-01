Cerimonia commemorativa dell’eccidio nazifascista della Martinella

Si è svolta oggi la cerimonia di commemorazione dell’Eccidio della Martinella, presso il cippo commemorativo, situato a lato della rotatoria tra via Langhirano e strada Martinella. L’Eccidio della Martinella ebbe luogo la notte del 20 gennaio del 1945; furono trucidati, vittime della barbarie nazifascista, Remo Balboni, Oreste Grassi, Attilio Maraschini, Antonio Pini e Carlo Sozzi.

Alla cerimonia hanno preso parte per il Comune di Parma, in rappresentanza del sindaco, il consigliere comunale, Cristian Salzano, con lui anche il consigliere comunale Davide Graziani; per il Comune di Collecchio ha partecipato l’assessore alla cultura ed ambiente, Michela Zanetti; Gianpaolo Cantoni è intervenuto in rappresentanza della Provincia di Parma; Roberto Spocci ha preso parte all’iniziativa come rappresentante delle Associazioni partigiane della provincia di Parma, per cui era presente anche Aldo Montermini per Anpi – provinciale. Alla cerimonia hanno presenziato le massime autorità civili e militari tra cui il rettore, Paolo Andrei; il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Salvatore Altavilla; il tenente colonnello Alessandro Angeleri della Guardia di Finanza; il vicario del Questore, Mario Anelli.

La benedizione è avvenuta a cura di Don Crispino Ngala che ha invitato i presenti ad un momento di raccoglimento e di preghiera.