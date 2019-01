Progetto ” Parma Mobilità Sostenibile in azione!”: corso di formazione per i docenti delle scuole

Tante le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Parma che hanno partecipato al corso di formazione sul tema della mobilità sostenibile, una proposta formativa a cura di FIAB Parma e ARPAE.

Ha aperto l’incontro l’assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi, che ha portato anche i saluti dell’assessore all’Educazione Ines Seletti: “Il mobility manager nelle scuole, figura purtroppo non ancora formalizzata dalle Linee Guida, va favorita e sostenuta se si vuole avere una analisi specifica dei bisogni che ogni scuola ha e per poter poi applicare soluzioni efficaci. Solo chi ci lavora e conosce la realtà potrà dare una lettura della situazione della propria scuola. Questo corso vi aiuterà ad avere un obiettivo concreto su cui lavorare insieme. In questo percorso che iniziamo oggi avrete non solo formazione ma avrete anche uno strumento per analizzare la ‘mobilità’: un calendario che vi permetterà di condividere e sviluppare i temi legati alla mobilità sostenibile con i vostri alunni, e vi consentirà, compilando le sue parti, di organizzare e analizzare in modo semplice la ‘mobilità’ dei vostri alunni nel percorso casa-scuola. Vi proporremo laboratori tematici per le scuole, sui temi della mobilità, della qualità dell’aria, della sicurezza stradale, della mobilità ciclo pedonale e anche veri e propri laboratori pratici che ci insegneranno come prendersi cura della nostra bicicletta. Insomma tante proposte per educare e rendere sempre più concreta una ‘mobilità sostenibile'”.

“Mobilità Sostenibile In Azione!” è un progetto che era stato presentato nel 2017 dal Comune di Parma ed ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero dell’Ambiente ed è strutturato con 12 partner tra cui ARPE, FIAB Parma, Cigno Verde.