Gambarini (FI): “Il gesto della Prestigiacomo che sale sulla Sea Watch non mi appartiene”

C’era anche Stefania Prestigiacomo di Forza Italia nel blitz dei parlamentari a bordo della Sea Watch, la nave al largo di Siracusa con il suo carico di 47 migranti in mare ormai da 9 giorni. La Prestigiacomo è salita su un gommone al fianco di colleghi di Leu e +Europa, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi.

A riguardo scrive Matteo Salvini: “Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia!!!) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l’immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!”

Sulla stessa lunghezza d’onda la segretaria provinciale di Forza Italia Francesca Gambarini: “Oggi una parlamentare di Forza Italia, insieme a due parlamentari di sinistra, è salita su una nave che non ha i permessi per attraccare. Mi dissocio e prendo la distanza da lei. Il suo gesto non mi rappresenta.”