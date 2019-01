Presentazione del libro “Salita al Lago Padre” di Guido Cavalli

Sabato 16 febbraio ore 17.00 presso la sede del Ruolo Terapeutico di Parma, in via Duca Alessandro 50, in occasione della presentazione del libro di Guido Cavalli “SALITA AL LAGO PADRE” (Manni editori, 2018), si terrà una conversazione tra l’autore e Ivo Lizzola sul tema “Nel regno della parola: una poetica della paternità”. Presenta Roberta Giampietri.

Guido Cavalli, 1974. Ha pubblicato romanzi e racconti su quotidiani, riviste e antologie con lo pseudonimo collettivo di Errico Malò. Scrive sulla rivista di filosofia Kasparhauser, per la quale ha curato la monografia Andrej Tarkovskij: Il tempo scolpito e l’eredità perduta. Ha pubblicato tre raccolte di versi: Piccolo canzoniere selvatico (Manni editori, 2005); Nel castagneto (con prefazione di Claudio Risè, Diabasis, 2015); Salita al lago padre (con disegni di Andrea Bovaia, Manni editori, 2018).

Ivo Lizzola, 1954. È docente di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità, del conflitto e della mediazione presso l’Università degli Studi di Bergamo. È impegnato da anni in attività sociali, formative e di ricerca nelle realtà della vulnerabilità sociale, del disagio esistenziale, delle relazioni di cura, della giustizia riparativa. Tra le ultime pubblicazioni: Di generazione in generazione.L’esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio, (Franco Angeli, 2009); L’educazione nell’ombra. Aver cura della fragilità (Carocci, 2009); Chiamati alla cittadinanza (con Giulio Caio, AVE, 2012); La paternità oggi. Tra fragilità e testimonianza (Pazzini, 2013); La scuola prigioniera. L’esperienza scolastica in carcere (con Silvia Brena e Alberto Ghidini, Franco Angeli, 2017); Vita fragile, vita comune (Il Margine, 2017); Sull’educare. Omaggio a don Lorenzo Milani (Achille Grandi, 2018). Ha pubblicato articoli e saggi su Animazione Sociale, Pedagogika, Nuova Secondaria, Servitium, Pedagogia Oggi, Bene Comune.



INGRESSO LIBERO

Essendo limitata la capacità ricettiva della sala, è consigliata la prenotazione. INFO e PRENOTAZIONI : dr.ssa Roberta Giampietri mail: robertagiampietri@virgilio.it