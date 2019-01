Il partito di Pizzarotti, Italia in Comune, è diventato a tutti gli effetti un giocatore della politica nazionale.

Per la prima volta è stato rilevato anche dai sondaggi nazionali: l’Istituto SWG per La7 lo quota al 1,2% insieme ai Verdi (Italia in Comune + Verdi).

Alle prossime elezioni regionali in Sardegna in programma il 24 febbraio, “Sardegna in Comune con Zedda” è stimata al 6,3%.