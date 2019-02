Bruno Alves rinnova fino al giugno 2020

La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il calciatore Bruno Alves, ora legato al club crociato fino al 30.06.2020.

“Siamo orgogliosi che Bruno Alves abbia sposato il nostro progetto – ha dichiarato il Presidente crociato Pietro Pizzarotti – prolungando il proprio contratto con il Parma Calcio 1913. Siamo convinti che la crescita della nostra società e della nostra squadra passi da professionisti come lui, capaci di dare l’esempio ai propri compagni giorno dopo giorno“.

“Ringrazio il Parma per la fiducia – ha invece dichiarato Capitan Bruno Alves – qui mi sento a casa mia e sono felice di far parte di questa famiglia. Sono orgoglioso del lavoro che la squadra, lo staff e la dirigenza sta facendo e darò tutto me stesso in ogni partita per questa squadra e questi colori“.