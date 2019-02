“Salvini non mollare”: la Lega si mobilita e chiama i parmigiani alla mobilitazione

“Sabato 2 e domenica 3 febbraio a Parma e in circa 2.000 piazze italiane i cittadini potranno firmare a sostegno dell’operato del Ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla vicenda Diciotti.

Contro Salvini è in atto un processo politico che nulla ha a che fare con il diritto. Lo si vuole processare perché ha mantenuto le promesse e difeso gli italiani. I cittadini, che nella stragrande maggioranza sostengono la politica del Governo sulla Sicurezza e l’Immigrazione, hanno la possibilità di manifestare con una firma il loro sostegno al Ministro dell’interno”, spiega Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega.

In Emilia si firmerà anche contro il ricorso del Presidente della Regione Bonaccini contro il Decreto Sicurezza.

A Parma si potrà firmare sabato dalle 10 alle 14 e domenica dalle 15 alle 18 al banchetto della Lega sotto i portici di via Mazzini. Sono annunciati banchetti di raccolta firme anche a Fidenza, Traversetolo, Salsomaggiore, Busseto, Monchio, Palanzano, Langhirano, Torrile, Soragna, Pontetaro.

“Da quando c’è Salvini al Governo – ha concluso Occhi – finalmente l’aria è cambiata: gli sbarchi sono calati del 81%, le morti in mare del 89%, il 64% degli sbarcati è stato rimpatriato, è stata fermata la tratta di esseri umani e ridimensionato il business dell’accoglienza. Per questo lo vogliono fermare. Per questo gli diciamo: Salvini non mollare”.