“Salvini non mollare”: i parmigiani ai banchetti per firmare a sostegno dell’azione del Ministro degli Interni

“Sono tantissimi i parmigiani che stanno firmando per esprimere solidarietà a Matteo Salvini che alcuni giudici vorrebbero ingiustamente processare per il caso Diciotti e contro la Regione Emilia-Romagna che ha deciso di fare ricorso contro il decreto Sicurezza. Diverse volte, nel corso della mattinata, si sono formate code e le persone hanno dovuto attendere il loro turno per firmare”, spiega Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega.

“La mobilitazione di solidarietà a Salvini proseguirà anche domenica e al banchetto in città nel pomeriggio saranno presenti anche i parlamentari del territorio – aggiunge Occhi -. Tutto questo entusiasmo a Parma come nel resto d’Italia è il segno che gli italiani hanno capito che l’unico che vuole porre fine all’immigrazione senza controllo e al business dell’accoglienza è Matteo Salvini e per questo c’è chi lo vuole fermare”.

“Da quando c’è Salvini al Governo – conclude Occhi – finalmente l’aria è cambiata: gli sbarchi sono calati del 81%, le morti in mare del 89%, il 64% degli sbarcati è stato rimpatriato, è stata fermata la tratta di esseri umani e ridimensionato il business dell’accoglienza. Per questo gli diciamo: Salvini non mollare”.

A Parma si potrà firmare domenica dalle 15 alle 18 al banchetto della Lega sotto i portici di via Mazzini. Ci saranno banchetti di raccolta firme anche a Medesano, Traversetolo, Medesano, Salsomaggiore e Busseto.