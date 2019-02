Il Parma Calcio sbarca su Spotify

Nasce in questa stagione sportiva la collaborazione tra il club crociato e Spotify, il servizio di musica in streaming più popolare al mondo con una community di oltre 200 milioni di utenti, di cui oltre 87 milioni di abbonati in 78 mercati.

A partire dalla prossima gara casalinga dei Crociati – in programma sabato 9 febbraio alle 20.30 contro l’Inter – sarà possibile entrare in clima partita ascoltando su Spotify, tramite il profilo ufficiale del Parma Calcio, la “Matchday Playlist”: sul vostro device preferito ci saranno così le stesse canzoni trasmesse al Tardini prima del match e durante il riscaldamento dei Crociati. E tutti i nostri tifosi saranno invitati a collaborare alla Matchday Playlist, indicando i propri brani preferiti nelle Stories sull’account Instagram ufficiale del Parma Calcio.

Non solo. Prima delle gare lontano da casa, sarà invece disponibile la “Player-List”. A turno, un giocatore del Parma Calcio racconterà in un video cosa ascolta prima e durante una trasferta di campionato: e ad ogni video sarà associata la relativa playlist su Spotify, che ospiterà anche liste di brani celebrative di eventi storici legati al nostro club, come il ventennale dei tre trofei vinti dal Parma in 100 giorni che ricorre quest’anno.

Con i suoi numeri, Spotify rappresenta un player di assoluto livello e con il quale il Parma Calcio 1913 è orgoglioso di poter collaborare, a testimonianza della crescita sempre più costante del club sia in termini di risultati sportivi che digital.