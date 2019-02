Iniziativa Foibe a Parma, Salvini: “Anpi negazionista. Rivedere i contributi a queste associazioni”. Comitato 10 febbraio: “Sputano sui nostri connazionali trucidati”

“E’ necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l’Anpi, che negano le stragi fatte dai comunisti nel dopoguerra”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo sulle polemiche per il convegno ‘Foibe e fascismo’ organizzato dall’Anpi il 10 febbraio a Parma e nel corso del quale e’ prevista la visione del video ‘La foiba di Basovizza: un falso storico’. (ANSA)

“Una vergogna senza precedenti, che mostra ancora una volta tutto il loro carattere anti-italiano”: così Il Comitato Spontaneo 10 Febbraio Parma, in merito al patrocinio che l’Anpi ha fornito al convegno revisionista sui massacri delle foibe.

“Proprio in occasione del giorno del ricordo, solennità civile nazionale istituita nel 2004, Parma ospiterà – spiega il Comitato in una nota – l’ennesima edizione di un vergognoso convegno che tenta di negare i massacri avvenuti ad opera dei partigiani jugoslavi”.

“Convegno – prosegue – al quale ha dato il proprio patrocinio anche la locale sezione dell’Anpi, che evidentemente non intende perdere occasione per sputare sulla memoria delle decine di migliaia di nostri connazionali barbaramente assassinati. A poco servono – aggiunge – le ridicole giustificazioni del presidente Montermini, dato che il programma della giornata parla chiaro: negare quanto accaduto sul confine orientale, in un’opera di vero e proprio negazionismo storico per meri fini politici”.

“A non sorprendere è invece il silenzio dell’amministrazione Pizzarotti, da sempre totalmente appiattita sulle posizioni dell’Anpi che ogni anno viene sovvenzionata generosamente dalle casse del Comune. Contributi, patrocini e agevolazioni che, alla luce di quanto sta accadendo oggi – si sottolinea – sarebbe probabilmente il caso di azzerare in toto”.

“La migliore risposta alla vergogna targata Anpi – conclude il Comitato – è invitare i cittadini agli eventi che come Comitato abbiamo organizzato in questa settimana: mercoledì 6 alle ore 21:00, il monologo sulla tragedia di Norma Cossetto presso l’aula consiliare di Busseto e domenica 10 la fiaccolata per i martiri delle foibe che inizierà alle 17:30 al parcheggio di via Chiavari alla Villetta”.