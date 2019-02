Concorso Verdi Rap: esce “E che gelo sia”

Non poteva che essere Busseto la location ideale del videoclip “E che gelo sia”, brano vincitore dell’ultima edizione del Verdi Rap, il Concorso ideato da Cristina Bersanelli e Chiara Bella, sostenuto anche da Ascom Parma quale main sponsor, e pensato per avvicinare i giovani rapper di tutta Italia alle opere liriche di Giuseppe Verdi.

Ed è così che il 28enne Andrea Caracciolo, in arte Kabo, ha scelto proprio il Teatro Verdi, i borghi e le botteghe del paese, come palco per la realizzazione del videoclip in un mix eclettico e coinvolgente. “La contaminazione tra le varie forme di espressione artistica, credo sia alla base della buona riuscita di qualsiasi opera originale – ha affermato Kabo – Il rap e la lirica hanno un forte denominatore comune che si esprime attraverso la volontà di comunicare un messaggio. Verdi Rap è senza subbio un’ottima occasione per fondere arte, storia e cultura”.



Il videoclip, in uscita proprio in questi giorni, sarà diffuso sui principali canali social e media, celebrando questi due mondi solo apparentemente distanti in un inno alla musica in tutte le sue forme.