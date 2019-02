Si è costituito il Comitato “Parma in Centro”

Il presente comunicato è per informare che è stata formalizzata la costituzione del comitato “PARMA IN CENTRO”, con sede legale in Parma, Strada XXII Luglio n. 22.

Nata come associazione apolitica , aconfessionale e senza scopo di lucro, si prefigge di tutelare i diritti civili e gli interessi legittimi di residenti, commercianti e di tutti gli abitanti della nostra città con particolare riguardo ai temi di viabilità, mobilità, ambiente, sicurezza, servizi pubblici, commercio, arredo urbano, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e ambientale.

Il comitato si propone di condividere soluzioni migliorative per una città all’altezza della sua importanza storica, realizzando incontri di confronto con realtà simili nate in altri quartieri, per arrivare a soluzioni di interesse comune.

Si comunica che il giorno 14 febbraio 2019 ore 18,30 il comitato si presenterà davanti ai propri simpatizzanti presso lo studio Belletti (BLL) in piazzale Borri (bg C.Merulo n.1 ) e in quella sede verrà avviata una raccolta adesioni per chi vorrà iscriversi e associarsi.

La scrivente per” Comitato Parma in centro

Cristina Menozzi