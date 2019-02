Lega: “La Regione ha aumentato dell’800% le spese per sponsorizzazioni su pagine social”

“Dai 4.500 euro del 2015 l’importo dei fondi che la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha destinato alla sponsorizzazione delle pagine “social” è salito dell’800%, fino a raggiungere la somma di 36.220 euro nel 2018”.

Lo riferisce il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, che sul tema aveva presentato un’interrogazione nella quale chiedeva alla Giunta di rendere conto di “quante risorse avesse impiegato per le sponsorizzazioni della propria attività attraverso i canali social”.

“Se è ragionevole che la Regione ritenga opportuno informare i suoi cittadini circa le attività realizzate, è anche vero che un aumento dell’800% dell’importo stanziato per la promozione sui social, guarda caso avvenuto con l’approssimarsi delle elezioni, possa destare qualche sospetto che la Giunta, in realtà tenti di “fare propaganda elettorale” per se stessa coi soldi dei cittadini” attacca il consigliere leghista.