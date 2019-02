Francesca Chittolini nominata presidente del Coordinamento Nazionale Giovani Imprenditori

È stata ufficializzata negli scorsi giorni a Roma la nomina di Francesca Chittolini, imprenditrice nel settore degli eventi, presidente di Confesercenti Parma dal 17 marzo 2017 e consigliere di Giunta alla Camera di Commercio di Parma, alla guida del Coordinamento Nazionale Giovani Imprenditori di Confesercenti che si occupa della tutela e rappresentanza delle imprese under 40.

Insieme a lei ha assunto il ruolo di presidente nazionale di Impresa Donna, Anna Maria Crispino, impegnata da anni in Confederazione nell’aree imprenditoria femminile e pubblici esercizi e membro di Giunta Confesercenti Roma e Lazio.

L’obiettivo delle due presidenze settoriali sarà di continuare a supportare e affiancare i bisogni dei giovani e delle donne che vogliono fare impresa, fornendo risposte adeguate in termini di rappresentanza e di assistenza per la loro crescita e consolidamento.

L’impegno di Chittolini e Crispino sarà trasformare il Coordinamento Nazionale Giovani Imprenditori e Impresa Donna in punti di riferimento associativi per le start up e l’avvio di impresa, ma anche per la consulenza nell’accesso al credito, la formazione – collaborando con le specifiche scuole di formazione territoriali per la creazione di attività – e i servizi di welfare per giovani e donne, anche attraverso le nuove opportunità esclusive riservate ai soci Confesercenti, a partire dalla nuova polizza assicurativa sanitaria Hygeia.

Anna Maria Crispino ha confermato l’importanza di mettere in campo i migliori strumenti per favorire la creazione e la crescita dell’imprenditoria femminile, sostenendone la rappresentanza presso Governo e Istituzioni.

“Il Coordinamento Nazionale Giovani Imprenditori – ha dichiarato Francesca Chittolini – intende rappresentare e favorire i giovani che intraprendono l’attività di impresa supportandoli con tutti i servizi necessari per l’avvio ed il consolidamento, dall’accesso al credito alla formazione, oltre ad essere un punto di riferimento delle imprese per fare rete”.