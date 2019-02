I-Coop, focus sull’impresa cooperativa all’Università di Parma

Dalla collaborazione tra Università degli Studi di Parma e Legacoop Emilia Ovest nasce il seminario I-Coop, un percorso formativo sull’impresa cooperativa, forma societaria molto diffusa nel nostro territorio. Giunto alla seconda edizione, l’iniziativa ha raccolto l’interesse di oltre 80 studenti del Corso di Laurea Triennale in Economia e Management. Il percorso trasmette ai giovani i valori di socialità, mutualità, imprenditorialità e impegno civile attraverso la conoscenza dell’esperienza cooperativa, grazie alla quale le capacità personali vengono investite in una società, in cui i soci sono i veri protagonisti.

La prima fase, inaugurata dalla lezione del 14 febbraio, prevede momenti formativi dedicati alle peculiarità del modello cooperativo: 6 incontri, in cui verranno approfondite, attraverso lezioni e testimonianze aziendali, specificità normative, governance, tipologie cooperative, responsabilità sociale d’impresa. All’interno del programma è inserito un workshop di 4 ore in cui gli studenti divisi in gruppi di lavoro imposteranno un’attività di ricerca e simulazione che svilupperanno in autonomia come obiettivo del progetto.

Per l’Università i referenti sono il direttore di Dipartimento prof. Luca Di Nella e il prof. Luca Fornaciari (Economia Aziendale), per Legacoop è Vanessa Sirocchi (Area startup e promozione).

Il professor Fornaciari e il presidente Legacoop Andrea Volta hanno espresso grande soddisfazione per questo progetto, che esplicita la volontà condivisa di offrire nuove occasioni di conoscenza e di possibile sviluppo lavorativo, valorizzando le competenze e lo spirito autoimprenditoriale e di squadra, proprio della cooperazione.

Le cooperative coinvolte per le docenze sono: la cooperativa sociale Proges, il workers buyout Arbizzi, Conad Centro Nord, ParmaReggio, la cooperativa Tice, Cantine Riunite e il fondo mutualistico di Legacoop, Coopfond.