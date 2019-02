Pizzarotti attacca il M5S: “Voto online alla X Factor su Salvini. Il punto più basso mai toccato da questo Governo”

“Scambiano la democrazia, che è partecipazione ma conoscenza, trasparenza ma discussione, con il voto online di X Factor per decidere se un ministro può stare dentro o fuori.

“Svuotano il Parlamento delle sue più nobili funzioni, dopo aver urlato per anni che era il luogo in cui discutere, perché non si vogliono prendere la responsabilità di decidere.

Hanno paura di farlo.

Chi ha paura stia fuori dalle istituzioni.

L’Italia, una delle potenze economiche mondiali, in mano a populisti senza vergogna e con la paura di assumersi le proprie responsabilità.

È il punto più basso mai toccato da questo governo.”

Lo scrive su Facebook il sindaco Federico Pizzarotti criticando duramente il M5S sul voto online per concedere o negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini sul caso Diciotti.