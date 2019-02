“Orgoglio volontario” – Al via il Servizio civile nelle cooperative sociali di Legacoop Emilia Ovest

Sono 12 i giovani selezionati per i progetti di Servizio Civile presentati dalle cooperative sociali aderenti a Legacoop Emilia Ovest. Giovedì 20 febbraio è stato inaugurato ufficialmente il percorso che porterà le ragazze e i ragazzi a intraprendere un’importante esperienza che li avvicina al mondo della cooperazione, del lavoro, dell’integrazione e della socialità. Erano presenti il presidente Legacoop Andrea Volta e la responsabile del S.C. Vanessa Sirocchi.

I progetti in cui verranno inseriti i giovani sono: “A piccoli passi”, “Autodeterminazione della qualità della vita” e “Stimol-azione in casa residenza” della cooperativa Proges, “Azioni, relazioni e territorio” della cooperativa Cabiria. Si tratta di iniziative in cui i volontari avranno l’opportunità di mettersi in contatto con realtà socialmente proattive e di rilevanza per la nostra comunità in particolare per le fasce più deboli: assistenza agli anziani, attività educative per le famiglie con figli 0-6 anni, partecipazione a laboratori, visite e incontri per persone disabili.

Il Servizio Civile Universale è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Tutti i progetti hanno durata di 12 mesi, si articolano su 30 ore settimanali e prevendono un rimborso di 433,80 euro al mese, oltre che CFU per studenti universitari. Durante la mattina inaugurale i giovani hanno ricevuto la maglietta realizzata da Legacoop con la scritta “Orgoglio volontario”, un modo per incoraggiare lo spirito con cui i volontari si avvicinano al mondo della cooperazione sociale, mettendo a frutto la loro energia, passione e intelligenza.