Primarie PD, ecco la lista di Parma a sostegno di Zingaretti

“E’ una lista che rappresenta Parma e il territorio provinciale e che racconta le diversità che Nicola Zingaretti è riuscito a portare a sintesi; abbiamo scelto di impegnarci direttamente perché crediamo nella necessità di dare al nostro partito, il PD, un presente e una prospettiva di rilancio: mettiamo a disposizione di questa sfida le nostre storie personali e il nostro impegno” – hanno spiegato i sette candidati della lista di Parma per l’Assemblea Nazionale collegata alla candidatura di Nicola Zingaretti – “La lista nasce da un ampio confronto tra i sostenitori di Nicola Zingaretti a Parma ed è la sintesi tra le tante esperienze politiche e amministrative che sono la forza della sua proposta politica sul territorio”, ha aggiunto la consigliera regionale Barbara Lori

La lista è così composta: Fabio Moroni, Barbara Lori, Francesco De Vanna, Carla Mantelli, Guglielmo Agolino, Stefania Contesini, Samuele Tavani.

“L’appuntamento con le primarie del 3 marzo riveste una fondamentale importanza per il Pd e per l’Italia. Sentiamo crescere l’insoddisfazione verso un Governo che mal rappresenta le esigenze di un Paese che sta abbandonando la strada della crescita e della solidarietà per avvitarsi in un mix di recessione e rancore. Le primarie sono l’occasione per imprimere una svolta al PD, l’unico partito in grado di costruire un’alternativa alla Lega e al Movimento 5 Stelle, attraverso il coinvolgimento di mondi, associazioni, realtà dell’impegno civico a cui spesso, in questi anni, non abbiamo saputo assicurare ascolto e vicinanza”.

“Nicola Zingaretti ha saputo, nella sua esperienza amministrativa, proporsi come la sintesi di quelle istanze riformiste, civiche e democratiche, che hanno scelto di non rassegnarsi. Ma il PD ha bisogno di una profonda rigenerazione, a partire dal gruppo dirigente nazionale. Non sono sufficienti semplici correttivi, ma una svolta seria e decisa. Zingaretti la può interpretare al meglio, per questo abbiamo scelto di sostenerlo mettendoci a disposizione di questa sfida per il PD e per l’Italia”.

Con la presentazione della lista, composta da quattro uomini e tre donne, in rigorosa alternanza come previsto dal regolamento, inizia la corsa per gli ultimi giorni di campagna congressuale per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale del PD che si svolgerà domenica 3 marzo attraverso il voto alle primarie aperte a tutti gli elettori del Partito Democratico.