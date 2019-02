E’ un parmigiano la persona morta nel maxi tamponamento di cento auto in A22

E’ il parmigiano Dino Ghezzi di 69 anni di Parma la persona morta nel maxi tamponamento tra auto e tir in A22 all’altezza di Nogarole Rocca che ha coinvolto circa 100 auto.

Due feriti sono in condizioni critiche e quattro gravi. Altre tredici persone con lesioni serie e 21 lievi.

L’autostrada del Brennero è rimasta bloccata per quasi tutto il giorno in entrambe le direzioni di marcia. Tra le cause del tamponamento c’è anche la ridotta visibilità, appena 50 metri, in zona a causa di banchi di nebbia.